Следователи завели уголовное дело в связи с крушением самолета в Непале

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

Трагедия произошла 15 января. В результате падения лайнера погибли четыре гражданина России – двое мужчин и две женщины.

"В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан Российской Федерации следственными органами ЗМСУТ СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц", – указали в комитете.

Ведомство в целях установления всех обстоятельств трагедии сотрудничает с министерством иностранных дел Российской Федерации.

Самолет упал неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара в Непале во время выполнения рейса Катманду – Покхара. Жертвами крушения стали 4 члена экипажа и 68 пассажиров.

В Сети появились кадры последних секунд полета самолета перед крушением в Непале

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