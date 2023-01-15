Названа предварительная причина крушения самолета в Непале

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Причиной авиакатастрофы в Непале могла стать техническая неисправность самолета. Об этом MyRepublica сообщил сотрудник Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул.

"С погодой проблем не было, поступила предварительная информация, что самолет разбился по техническим причинам", – сообщил он.

Бхул также добавил, что в момент нахождения самолета в воздухе в нем был замечен огонь.

Самолет с 72 пассажирами потерпел крушение в непальском городе Покхара. В числе оказавшихся на борту были 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Позже стало известно, что все пассажиры погибли.

Среди находящихся на борту были 4 россиянина. Информацию об их гибели в авиакатастрофе подтвердил посол РФ в Непале Алексей Новиков.

В настоящее время в городе временно приостановил работу аэропорт. Воздушное пространство закрыто.



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