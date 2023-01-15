10:43Происшествия
СМИ сообщили о гибели всех находящихся на борту разбившегося самолета в Непале
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Все пассажиры, находящиеся на борту разбившегося самолета авиакомпании Yeti Airlines в Покхаре в Непале, погибли. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на представителей местной власти.
"Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли", – говорится в сообщении.
Самолет потерпел крушение между старой и новой частями международного аэропорта Покхара. В связи с трагедией над городом временно закрыли авипространство, премьер-министр Непалы Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание правительства.
По данным российского посольства в Непале, на борту воздушного судна в момент авиакатастрофы находились 4 гражданина России. Точной информации о судьбе россиян у диппредставительства не было.
Всего в пассажирском самолете при крушении находились 72 человека: 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Также среди пассажиров были 5 граждан Индии.
Самолет с 70 пассажирами на борту разбился в Непале
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