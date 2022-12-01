Вертолет потерпел крушение в турецкой Бурсе

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Вертолет разбился в турецкой провинции Бурса на западе государства. Информация об этом вышла на телеканале CNN Turk.

"Вертолет рухнул рядом с ТЭС в районе Оваакча к северу от города Бурса", – сообщает канал.

На данный момент на место происшествия прибыли спасательные и пожарные службы. По словам властей провинции, погибли два человека.

Ранее сообщалось, что самолет B55 потерпел крушение в Армении. На месте происшествия спасатели нашли два тела.

Самолет упал около 14:20 по местному времени (13:20 по московскому времени) в селе Джрабер Котайкской области. После крушения он загорелся. После этого поступила информация, что погибшие летчики были российскими гражданами.

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