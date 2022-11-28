СК начал проверку по факту крушения вертолета в Тверской области

Фото: телеграм-канал "112"

По факту крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что на борту находились два человека: пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года рождения. Они скончались на месте от полученных травм.

Сообщение о крушении вертолета поступило накануне вечером в 22:30. Воздушное судно упало в поле в Кесовогорском районе. Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе района, передает РИА Новости.

В результате крушения Robinson-R66 погиб заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Известия". По информации издания, вторым погибшим оказался брат спортсмена Дмитрий Курылев.

Звание мастера спорта Александр Курылев был удостоен в 2007 году. Он неоднократно получал награды на соревнованиях Федерации самолетного спорта РФ и чемпионатах Европы. Курылев также был награжден медалью "За вклад в развитие вертолетного спорта".

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 с восемью пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Архангельск – Несь. Никто не пострадал.

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