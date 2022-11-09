СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Костромской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения санитарного вертолета Ми-2 под Костромой. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

"Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ по факту крушения вертолета гражданской авиации Ми-2 и гибели пассажира", – говорится в сообщении.

Представители СК провели осмотр места крушения вертолета, провели допросы свидетелей, взяли образцы топлива и изъяли черный ящик. Ведомство назначило судебно-медицинские, химическую и летно-техническую экспертизы.

ЧП произошло вечером 8 ноября. Вертолет санитарной авиации Ми-2 потерпел крушение при заходе на посадку примерно в 4 километрах от аэропорта Сокеркино.

В момент катастрофы на борту находились пять человек, в том числе один пациент, которого везли на госпитализацию. Он погиб. Два фельдшера и два пилота были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

По данным экстренных служб, вертолет Ми-2 принадлежит "Костромскому авиапредприятию". В настоящее время рассматриваются две версии крушения – неисправность и ошибка пилотирования.

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