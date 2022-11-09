Один из пострадавших при крушении вертолета под Костромой в крайне тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал SHOT

Состояние одного из четырех пострадавших при крушении вертолета Ми-2 под Костромой оценивается как крайне тяжелое, в настоящее время он находится в реанимации. Об этом сообщается на сайте администрации Костромской области.

"На данный момент состояние одного из пациентов очень тяжелое, двое в стабильно тяжелом состоянии, один – средней тяжести. Все находятся в сознании, двое – на искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что врачи провели несколько операций. На данный момент все пострадавшие находятся в реанимации, где проходят курс консервативной терапии раннего послеоперационного периода.

"Одного из фельдшеров, который получил более легкие травмы, сегодня планируют перевести в травматологическое отделение", – отмечается в материале.

ЧП произошло вечером 8 ноября. Вертолет санитарной авиации Ми-2 потерпел крушение при заходе на посадку примерно в 4 километрах от аэропорта Сокеркино.

В момент катастрофы на борту находились пять человек, в том числе один пациент, которого везли на госпитализацию. Он погиб. Два фельдшера и два пилота были госпитализированы.

По данным экстренных служб, вертолет Ми-2 принадлежит "Костромскому авиапредприятию". В настоящее время рассматриваются две версии крушения – неисправность и ошибка пилотирования.



Стала известна предварительная причина падения вертолета под Костромой

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