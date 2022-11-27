27 ноября, 23:32Происшествия
Частный вертолет разбился под Тверью
Фото: телеграм-канал "112"
Частный вертолет разбился под Тверью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.
Там подчеркнули, что вертолет совершил аварийную посадку на поле возле поселка Вязовец.
По предварительным данным, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Все четыре члена экипажа выжили.
Происшествие случилось в Жигаловском районе. Воздушное судно совершило аварийную посадку в 78 километрах от поселка Жигалово, когда двигалось в сторону Магистрального.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!