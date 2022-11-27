Фото: телеграм-канал "112"

Частный вертолет разбился под Тверью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Там подчеркнули, что вертолет совершил аварийную посадку на поле возле поселка Вязовец.

По предварительным данным, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Все четыре члена экипажа выжили.

Происшествие случилось в Жигаловском районе. Воздушное судно совершило аварийную посадку в 78 километрах от поселка Жигалово, когда двигалось в сторону Магистрального.



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