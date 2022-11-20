16:44Происшествия
Три вертолета привлекли к тушению пожара у Ленинградского вокзала
Фото: Москва 24
Три вертолета Ка-32 задействованы в тушении склада в районе Ленинградского вокзала в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
"Для тушения пожара привлечены три вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный поезд", – отметили в ведомстве.
Отмечается, что на месте возгорания также работает передвижная лаборатория с целью анализа воздуха на предмет содержания вредных веществ.
Пожар произошел ранее в воскресенье на Комсомольской площади в здании с мебельным и цветочным магазинами. По последним данным, площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров.
Из здания эвакуировали семь человек. Заблокированными остаются два человека. Пожарные пытаются их спасти.
В тушении возгорания задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд.
Пожар произошел в районе Ленинградского вокзала
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