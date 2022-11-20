Пожарный поезд задействовали в тушении возгорания складского здания в центре Москвы

Фото: Москва 24

Пожарный поезд задействовали в тушении пожара в здании на Комсомольской площади в Москвы. Информацией об этом поделился ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Там уточнили, что в случае ухудшения обстановки также могут привлечь и авиацию.

"Тушение пожара производится с привлечением пожарного поезда. Также решается вопрос о привлечении авиации", – говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб добавил, что на данный момент номер сложности пожара повышен со второго до третьего. Всего в столице насчитывается пять номеров сложности пожара.

Пламя охватило здание, расположенное по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. На объекте находится магазин мебели и магазин цветов.

Площадь пожара на данный момент составляет 2 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали семь человек. В горящем складе сейчас заблокированы два человека.

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