Пожар на "Садоводе" в Москве ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар на столичном рынке "Садовод" ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба торгового комплекса.

В результате возгорания никто не пострадал. По данным ТК, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В комплексе подчеркнули, что "Садовод" продолжает работу в обычном режиме.

В столичном управлении МЧС рассказали, что возгорание удалось ликвидировать в 15:31. В общей сложности пришлось эвакуировать 150 человек. В тушении пожара участвовали 28 единиц техники и около 98 спасателей.

О пожаре на рынке стало известно в 13:52 в четверг, 17 ноября. После возгорания из комплекса стали эвакуировать людей. Сообщалось, что огню подверглись два торговых павильона.



МЧС сообщило об эвакуации 150 человек с горящего рынка "Садовод"

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