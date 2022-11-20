16:19Происшествия
Пожар в районе Ленинградского вокзала не мешает движению поездов – РЖД
Фото: Москва 24
Пожар в здании в районе Ленинградского вокзала в Москве не мешает движению поездов и не представляет опасности для пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Российских железных дорог".
"Ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов", – заявили в компании.
Там пояснили, что охваченное огнем здание не относится к холдингу.
20 ноября пожар произошел в здании, расположенном по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. В нем расположены магазин мебели и магазин цветов.
Площадь пожара на данный момент составляет 2 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали семь человек. В горящем складе заблокированы два человека. К тушению привлечен пожарный поезд.
Пожар произошел в районе Ленинградского вокзала
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