Пожар в районе Ленинградского вокзала не мешает движению поездов – РЖД

Фото: Москва 24

Пожар в здании в районе Ленинградского вокзала в Москве не мешает движению поездов и не представляет опасности для пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Российских железных дорог".

"Ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов", – заявили в компании.

Там пояснили, что охваченное огнем здание не относится к холдингу.

20 ноября пожар произошел в здании, расположенном по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. В нем расположены магазин мебели и магазин цветов.

Площадь пожара на данный момент составляет 2 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали семь человек. В горящем складе заблокированы два человека. К тушению привлечен пожарный поезд.

Пожар произошел в районе Ленинградского вокзала

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