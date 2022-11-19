Пожар произошел на складе в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на складе в поселке Ерино поселения Рязановское в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прибытии пожарных подразделений было установлено, что происходит возгорание складской пристройки на площади 300 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.

К тушению возгорания привлечены 34 человека и 9 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

В 22:30 открытое возгорание на складе было ликвидировано, сообщили в ведомстве.

До этого пожар произошел на рынке "Садовод" в Москве. Посетителей торговой площадки эвакуировали. Позже в ГУ МЧС РФ по Москве сообщили о ликвидации возгорания на рынке.

Ранее на западе Москвы загорелся склад с пиломатериалами загорелся на западе Москвы. Возгорание произошло на площади 500 квадратных метров.

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