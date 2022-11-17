Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Возможной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области мог стать сильный снегопад, сообщает сайт 5-tv.ru.

Уточняется, что резкое усиление ветра увеличило угол наклона вертолета, при котором он мог нормально держаться в воздухе.

"Члены экипажа попытались выровнять вертолет, но тот сильно просел вниз, задев деревья, а затем опрокинулся на левый бок. В результате инцидента пострадали командир судна, а также бортовой механик", – говорится в материале.

Также отмечается, что техника получила серьезные повреждения и была частично разрушена.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту воздушного судна находились только четыре члена экипажа. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

Следователи рассматривают две основные версии: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

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