Названы основные версии падения Ми-8 в Иркутской области

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Следователи рассматривают две основные версии падения вертолета Ми-8 в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ. Сотрудники СК уже обследовали место происшествия, изъяли улики, допросили специалистов, обслуживавших воздушное судно.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту воздушного судна находились только четыре члена экипажа.

Жертв нет. Пострадавших доставили в больницу с травмами, не угрожающими их жизням и здоровью.



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