11:52Происшествия
Посол РФ подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в Непале
Фото: ТАСС/AP/Yunish Gurung
Посол РФ в Непале Алексей Новиков подтвердил гибель четырех россиян в результате авиакатастрофы в Непале. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
"К сожалению, четверо граждан РФ погибли", – сказал дипломат.
Он отметил, что представители дипмиссии в связи со случившимся находятся в контакте с местными властями. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая поддержка.
Самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара ранее в воскресенье. На борту воздушного судна находились 72 человека – 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
По данным российского посольства, среди пассажиров в момент авиакатастрофы также находились четыре гражданина России. К настоящему времени известно, что все пассажиры рейса погибли.
Сейчас аэропорт Покхары временно закрыт, также закрыто воздушное пространство над городом. На месте инцидента работают спасательные службы.
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