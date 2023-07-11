Эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции в РФ может начаться осенью

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В Минпромторге РФ предложили провести с 1 сентября этого года по 1 декабря 2024 года эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов оптоволоконной продукции. Проект постановления правительства РФ был опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки отдельных видов оптоволоконной продукции и создание условий для защиты как производителей этой продукции, так и ее потребителей.

Участие в данном эксперименте предлагается на добровольной основе.

В рамках него будет прорабатываться вопрос прослеживаемости оборота оптоволоконной продукции с момента производства либо ввоза на территорию России до укладки волоконно-оптического кабеля подрядчиком при строительстве линий связи.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ начал разрабатывать требования для обязательной сертификации электросамокатов, она позволит повысить качество производимых средств индивидуальной мобильности (СИМ) и безопасность всех участников дороги.

До этого комиссия по законопроектной деятельности одобрила запрет на маркировки "зеленый" и "био" на продуктах без экосертификатов.