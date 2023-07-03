Власти РФ одобрили запрет на маркировки "зеленый" и "био" на продуктах без экосертификатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила запрет на маркировки "зеленый" и "био" на продуктах без экосертификатов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

В соответствии с законом, который вступил в РФ в силу с 1 января 2020 года, производители имеют право обозначать продукты маркой "органический" при наличии сертификата соответствия. Он выдается после проверки органами, аккредитованными Росаккредитацией и Роскачеством.

При этом, по данным Роскачества, в 2022 году около 40% продукции на российских прилавках составляли продукты без сертификатов. В денежном эквиваленте сумма составила 11 миллиардов рублей.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили, что большой объем товаров с маркировкой усложняет идентификацию органической продукции на рынке. Перед властями стоит задача не допустить введения в заблуждение потребителей.

Исключением в случае принятия поправок в закон "Об органической продукции" обозначение "зеленый" может стать только для фактически зеленых овощей и фруктов.

Инициативу на запрет маркировки для продуктов без сертификатов уже поддержали в Руспродсоюзе.

В октябре 2022 года Минпромторг России напоминал торговым сетям о недопустимости продажи товаров под видом органических без сертификатов. Тогда обращения направили Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзу независимых сетей России и Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ).



Эксперт рассказал о свойствах органического молока