В Госдуму внесли проект о законодательном закреплении понятия "фермерская продукция"

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Группа сенаторов и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий понятие "фермерская продукция", чтобы пресечь его неправомерное использование, передает РИА Новости.

К фермерской документ относит сельхозпродукцию (в частности, органическую) и продовольствие с улучшенными характеристиками, а также продукцию ее переработки.

Зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглобина в ходе круглого стола в Госдуме заявила, что средний и крупный бизнес на этикетках часто пишет в целях продвижения "фермерская продукция", при этом не являясь крестьянско-фермерским хозяйством.

"Поэтому мы планируем сделать отсечение, чтобы только микро- и малые предприятия, кто занимается сельхозпроизводством любой формы, в частности самозанятые, могли использовать это наименование", – уточнила она.

Ранее сообщалось, что в России планируют закрепить понятие "фермерский продукт", чтобы продавцы не вводили в заблуждение покупателей. Вице-премьер Виктория Абрамченко отмечала, что если документ примут, то эти категории товаров будут продвигать в системе госзакупок для детского и школьного питания.

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