В Молдавии фермеры потребовали запретить экспорт сельхозпродукции с Украины

В Молдавии фермеры перекрыли трассы тракторами из-за украинского зерна. Они вывели технику к таможне Леушень и требуют запретить экспорт сельхозпродукции с Украины.

Кроме того, аграрии настаивают на финансовой помощи пострадавшим хозяйствам, которые находятся на грани банкротства. Чтобы разблокировать проезд на границе, в дело пришлось вмешаться полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



