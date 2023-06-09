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Экономика

В Молдавии фермеры потребовали запретить экспорт сельхозпродукции с Украины

В Молдавии фермеры потребовали запретить экспорт сельхозпродукции с Украины

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В Молдавии фермеры перекрыли трассы тракторами из-за украинского зерна. Они вывели технику к таможне Леушень и требуют запретить экспорт сельхозпродукции с Украины.

Кроме того, аграрии настаивают на финансовой помощи пострадавшим хозяйствам, которые находятся на грани банкротства. Чтобы разблокировать проезд на границе, в дело пришлось вмешаться полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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