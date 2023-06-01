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Экономика

В России планируют законодательно закрепить понятие "фермерский продукт"

В России планируют законодательно закрепить понятие "фермерский продукт"

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В России планируют закрепить понятие "фермерский продукт", чтобы продавцы не вводили в заблуждение покупателей. Как пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко, если документ примут, то эти категории товаров будут продвигать в системе госзакупок для детского и школьного питания.

Между тем фермеры в стране пользуются рядом мер поддержки для сбыта своей продукции. Кроме того, для них предусмотрены льготы и субсидии по инвестиционным кредитам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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