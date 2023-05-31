Новости часа: Киев заблокировал инициативы главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев заблокировал все инициативы главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, заявили в МИД РФ.

США уверены, что Украина на будет использовать F-16 для ударов по России, подчеркнули в Белом доме.

Минфин РФ предложил разрешить продавать алкоголь в duty free пассажирам внутренних рейсов, следует из законопроекта, подготовленного ведомством.