31 мая, 22:00Политика
Новости часа: Киев заблокировал инициативы главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев заблокировал все инициативы главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, заявили в МИД РФ.
США уверены, что Украина на будет использовать F-16 для ударов по России, подчеркнули в Белом доме.
Минфин РФ предложил разрешить продавать алкоголь в duty free пассажирам внутренних рейсов, следует из законопроекта, подготовленного ведомством.