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31 мая, 22:00

Политика

Новости часа: Киев заблокировал инициативы главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС

Новости часа: Киев заблокировал инициативы главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС

Москвичам рассказали о главных новостях 31 мая

Западные СМИ не осудили атаки ВСУ на российской территории

ВКС РФ уничтожили в порту Одессы последний боевой корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко"

Россия будет принимать меры для укрепления безопасности ЗАЭС – МИД РФ

Киев попросил у Берлина крылатые ракеты Taurus – СМИ

Новости часа: в Кремле заявили об отсутствии на Западе осуждения атаки БПЛА на Москву

Новости часа: москвичей предупредили о сильном ветре 31 мая

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение военного положения в РФ

ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев заблокировал все инициативы главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС, заявили в МИД РФ.

США уверены, что Украина на будет использовать F-16 для ударов по России, подчеркнули в Белом доме.

Минфин РФ предложил разрешить продавать алкоголь в duty free пассажирам внутренних рейсов, следует из законопроекта, подготовленного ведомством.

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политикаэкономикавидеоСветлана Ключникова
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