Минпромторг не исключил допрегулирования e-commerce из-за ситуации с маркетплейсами

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Министерство промышленности и торговли не исключает вероятности введения дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами будет ухудшаться. Об этом рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов на форуме "Неделя российского ретейла".

Он указал на тот факт, что в этом вопросе бывают проблемные ситуации. У компаний есть саморегулирование, самокоординация, однако, подчеркнул Евтухов, с учетом активного роста проблемы следует научиться их решать и купировать.

"Мы в интернет-торговлю не залезали активно, но, возможно, если ситуация будет дальше накаляться, какие-то точечные решения с точки зрения формирования равнодозволенного (рынка. – Прим. ред.) придется принимать, вырабатывать регулирование электронной торговли", – цитирует его ТАСС.

В мае в Wildberries заявили, что компания обнаружила нелегальные способы продвижения товаров на маркетплейсе с помощью внешних сервисов. Это нанесло бренду ущерб в размере 650 миллионов рублей.

В компании подчеркнули, что продавцы обращались к тем, кто помогал им рекламировать продукцию через специальный алгоритм, позволяющий не оплачивать рекламу. Подобными услугами могли воспользоваться не менее 300 продавцов.

Страницы тех, кто якобы пользовался подобным способом продвижения, заблокировали. Предприниматели, которые остались недовольны после такой меры, собрались около главного офиса Wildberries с требованием снять ограничения и вернуть средства.

Впоследствии в компании рассказали, что заявления о блокировке продукции Wildberries на сумму около 50 миллиардов рублей являются ложными. Представители маркетплейса призвали продавцов, у которых приостановлены выплаты, к конструктивному диалогу.