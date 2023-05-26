В Wildberries опровергли блокировку товаров на 50 млрд рублей

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Информация о блокировке товаров Wildberries на общую сумму около 50 миллиардов рублей не соответствует действительности, сообщает News.ru, ссылаясь на заявление компании.

В Wildberries призвали продавцов, в отношении которых приостановлены выплаты, к конструктивному диалогу, чтобы начать поиск возможных путей урегулирования ситуации и совместных решений.

"Мы открыты к взаимодействию и призываем адвокатов инициативной группы продавцов выбрать путь конструктивных переговоров, а не конфронтации", – говорится в сообщении.

Также в Wildberries заявили, что компания обратилась в правоохранительные органы, а также инициировала независимое расследование случая мошенничества с привлечением специализированной компании.

Ранее глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы, председатель Союза электронной торговли и президент фонда "Добрые технологии" Георгий Волков рассказал, что получил жалобы от предпринимателей о том, что Wildberries заблокировала все их товары на общую сумму 50 миллиардов рублей.

В начале мая Wildberries раскрыл нелегальные способы товаров на маркетплейсе с помощью внешних сервисов. Это нанесло маркетплейсу ущерб в размере около 650 миллионов рублей.

Как объяснили в компании, продавцы обращались к злоумышленникам, которые помогали им рекламировать товары с использованием специального алгоритма, не платя при этом за рекламу. Предполагается, что подобными услугами могли воспользоваться по меньшей мере 300 продавцов.

Аккаунты тех, кто предположительно пользовался таким способом продвижения, заблокировали. Недовольные решением компании предприниматели собрались около главного офиса Wildberries с требованием снять ограничения и вернуть замороженные на счетах средства.