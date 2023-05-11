Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения, нанесшие ущерб в 650 млн рублей

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Служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что услугами продвижения смогли воспользоваться около 300 продавцов. Сотрудники службы безопасности объяснили, что продавцы связывались с злоумышленниками через бота в мессенджере Telegram. Продавцы маркетплейса рекламировали свои товары на площадке с использованием специального алгоритма, но не оплачивали это, что причинило компании ущерб в размере около 650 миллионов рублей.

Также в компании опровергли сообщения СМИ о том, что в результате действий злоумышленников была нарушена работа сервисов Wildberries.

"Информация от телеграм-каналов полностью не соответствует действительности. Сервисы компании работают в стандартном режиме, базы данных не пострадали", – отметили представители маркетплейса.

В Wildberries подчеркнули, что те, кто пользовался рекламными услугами, должны будут оплатить их в полном объеме и поговорить с сотрудниками следственных органов.

В компании также напомнили, что использование сторонних сервисов может привести к потере данных для управления личным кабинетом, убыткам и нарушению законодательства.

Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Точная сумма ущерба будет установлена в ходе следственных действий.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы создадут черный список продавцов, которые занимаются продажей нелегальных товаров. Реестр может появится уже во втором квартале 2023 года, площадки получат к нему доступ и смогут блокировать нарушителей.



Компания Wildberries сообщила о потенциальном ущербе в 650 млн рублей