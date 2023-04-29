Фермеры попросили правительство РФ отменить новые правила утилизации навоза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министра России Михаила Мишустина попросили внести изменения в новые требования кабмина по утилизации навоза, которые вступили в силу с 1 марта, чтобы не допустить в РФ массового закрытия животноводческих предприятий. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующее письмо Мишустину за подписью спикера Новосибирского заксобрания Андрея Шимкива было отправлено в конце марта.

Депутат напомнил, что вступившие в силу правила задают новые требования к хранению побочных продуктов животноводства, проведению лабораторных исследований, а также вводят запрет на внесение непереработанных побочных продуктов в почву.

По словам парламентария, на сегодняшний день в Новосибирской области работают 585 сельхозпредприятий, занимающихся животноводством. При этом из них только три предприятия способны создать необходимую инфраструктуру в соответствии с новыми требованиями.

Уточняется, что ориентировочная стоимость необходимых площадок для региона оценивается в 14 миллиардов рублей. В связи с этим предлагается разрешить фермерам складировать отходы без организации подобных площадок, а также транспортировать их без предварительных переработок и исследований в случае их использования в качестве удобрений.

В Россельхознадзоре сообщили, что говорить о полноценной практике правоприменения нововведений пока преждевременно, как и о риске сокращения числа хозяйств. В ведомстве также отметили, что установленные места складирования навоза в принципе не являются нововведением, поскольку подобная норма была всегда в ветеринарных требованиях.

Вместе с тем подобную проблему признают в комитете Госдумы по аграрным делам. По словам первого зампреда комитета Олега Нилова, нельзя допустить, чтобы новые требования привели к сокращению в России животноводческих предприятий.

Ранее сообщалось, что фермерские хозяйства в России смогут заниматься сельским туризмом. Соответствующий законопроект, направленный на развитие сельхозтуризма, разработает к маю Минсельхоз.

Уточнялось, что планируется внести изменения в отдельные законодательные акты РФ. Как отметили в Минсельхозе, эти изменения позволят фермерам расширить спектр услуг по сельхозтуризму. В том числе они смогут размещать туристов в фермерских домах.

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