Немецкие СМИ заявили, что российские овощи регулярно поставляются в Польшу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Несмотря на масштабные санкции западных стран против РФ, российские овощи спокойно продаются в Польше. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Автор статьи удивился, что овощи из РФ можно встретить на польских рынках на фоне того, как многие страны ЕС прекратили торговые связи с Россией. В частности, журналист отмечает, что российские огурцы продаются в Польше по более низким ценам, чем аналогичный товар из Европы, который в последнее время только дорожает.

По информации СМИ, на польский оптовый рынок в Бронише регулярно прибывают несколько десятков фур, которые везут в страну российские овощи. При этом, по словам одного из польских продавцов, поставщики из РФ имеют все необходимые документы.

В издании добавили, что одновременно с этим в Германии резко выросла цена на продукты из-за увеличения стоимости на электроэнергию для фермеров, нехватки поставок и ценовых войн между дистрибьюторами и производителями.

Ранее эксперты рассказали россиянам об особенностях формирования цен на продукты в РФ и объяснили, почему некоторые категории товаров могут подорожать весной 2023 года.

До этого японский профессор заявил, что западные санкции слабо повлияли на жизнь россиян благодаря гениальному умению граждан РФ находить выход из любых сложных ситуаций.

Названы причины повышения цен на огурцы и помидоры в России

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