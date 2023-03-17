Украина планирует наладить производство ядерного топлива взамен российскому

Фото: ТАСС/Павел Здоровило (Ровенская АЭС на Украине)

Украина собирается в течение трех лет наладить производство ядерного топлива для атомных станций, чтобы заменить российское, в том числе на европейским рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского министерства энергетики.

Проект реализует "Энергоатом" совместно с американской компанией Westinghouse. Уже идет производство составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000. В будущем планируется запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440.

В Минэнерго страны сообщили, что в этом году в их планах завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году – головок. Их будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в шведском Вестеросе.

Все энергоблоки украинских АЭС спроектировали под использование топливных сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. В конце 2018 года "Энергоатом" и ТВЭЛ продлили контракт на поставки российского топлива до 2025 года, однако в марте 2022 года Украина полностью отказалась от закупки российского топлива для своих атомных электростанций.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал опасной и непредсказуемой ситуацию с ядерной безопасностью на Украине. Особую озабоченность он выразил в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.



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