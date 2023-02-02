Российским фермерам могут разрешить заниматься сельским туризмом

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Фермерские хозяйства в России смогут заниматься сельским туризмом. Соответствующий законопроект, направленный на развитие сельхозтуризма, разработает к маю Минсельхоз. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс–службу министерства.

Проект внесут в Госдуму в ноябре, планируется внести изменения в отдельные законодательные акты РФ. Как отметили в Минсельхозе, эти изменения позволят фермерам расширить спектр услуг по сельхозтуризму. В том числе они смогут размещать туристов в фермерских домах.

Рост числа туристов поможет фермерам нарастить объемы продаж своей продукции и тем самым повысить доходность производства, подчеркнули в ведомстве. При этом производственная деятельность в фермерских хозяйствах будет оставаться приоритетной.

Одними из потенциально привлекательных направлений для развития сельхозтуризма, по мнению экспертов, являются Нижнее Поволжье, Сибирь и Северный Кавказ.

В июне прошлого года стало известно о том, что в Госдуме при комитете по туризму будет создана рабочая группа по сельскому туризму. Основной задачей рабочей группы должно стать усовершенствование законодательства в сфере сельского туризма.

Ранее министерство финансов США сообщило о продлении освобождения сельскохозяйственных и медицинских товаров от антироссийских санкций. Лицензия 6С распространяется на транзакции, которые связаны с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозяйственной продукции.

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