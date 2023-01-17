17 января, 21:00Политика
США продлили освобождение сельхоз- и медицинских товаров из-под санкций против РФ
Фото: depositphotos/tiger_barb
Министерство финансов США сообщило о продлении освобождения сельскохозяйственных и медицинских товаров от антироссийских санкций, передает ТАСС.
Лицензия 6С распространяется на транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозяйственной продукции. Кроме того, под действие документа подпадают медикаменты, оборудование и медицинские приборы.
Отдельно в перечне упомянуты средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19. Также допускается проведение клинических испытаний и медицинских исследований.
В июле 2022 года американский Минфин в рамках лицензии 6B разрешил транзакции с участием России по таким категориям, как удобрения, продовольствие, посевные материалы, лекарства и медицинское оборудование.
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