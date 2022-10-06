В Роздравнадзоре сообщили о риске возникновения дефицита импортных медизделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России может возникнуть нехватка импортных медицинских изделий в связи с проблемами с логистикой и задержками поставок, заявил замглавы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков на заседании экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности.

"Вместе с тем, мониторя информацию от регионов, мониторя информацию о несостоявшихся закупках, мы видим задержки в поставках (медицинских изделий), мы видим проблемы с логистикой, с оплатой зарубежных товаров. И, конечно, все это ложится в критерии риска возникновения дефектуры", – приводит ТАСС его слова.

В настоящее время данные об уходе из России иностранных фармпроизводителей отсутствуют. По словам замглавы ведомства, около 1,6 тысячи из 9 тысяч медицинских изделий в России производятся в недружественных государствах.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российская медицина не испытывала какой-либо нехватки из-за наложенных западными странами санкций.

По его словам, властями страны были приняты решения по разработке необходимых импортозамещающих продуктов, однако часть из них является опережающими технологиями.



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