В Госдуме появится рабочая группа по сельскому туризму

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В Госдуме при комитете по туризму будет создана рабочая группа по сельскому туризму под председательством Ларисы Николаевны Бурановой, сообщает пресс-служба комитета.

Как уточняется, основной задачей рабочей группы станет усовершенствование законодательства в сфере сельского туризма.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли решение создать рабочую группу, в задачи которой будет входить совершенствование законодательства в сфере защиты христианских ценностей. Зампредседателя нижней палаты парламента Петр Толстой уточнил, что в состав рабочей группы вошли представители всех фракций. В числе задач рабочей группы – взаимодействие парламентариев с представителями традиционных религиозных конфессий в вопросах защиты традиционных российских ценностей.

До этого Владимир Путин поручил увеличить до 40 000 рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток. Срок исполнения поручения определен до 30 сентября 2022 года.