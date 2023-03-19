Эксперты рассказали, чем могут быть опасны фермерские продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты рассказали россиянам, какие риски могут содержать в себе домашние продукты и на что обращать внимание при их покупке. Об этом сообщает газета "Известия".

Традиционно считается, что фермерские и домашние продукты полезнее для здоровья, чем магазинные. Однако это работает только в тех случаях, когда производитель соблюдает все санитарные нормы и правила безопасности.

Основатель компании по производству экопродуктов Давид Арутюнов сравнивает покупку домашних продуктов с лотереей, особенно если брать товары в частных палатках или у незнакомцев на улице. За качеством продуктов в таких местах никто не следит, и есть их может быть опасно для здоровья.

Один из таких случаев произошел не так давно в Чите: ребенок заразился бруцеллезом после того, как съел домашний творог со сметаной. Родители мальчика купили эти продукты в одном из поселков у незнакомого мужчины.

Бруцеллез – это опасная бактериальная инфекция, которая поражает нервную систему и опорно-двигательный аппарат. Им можно заразиться при употреблении сырого молока от больных животных или от плохо проваренного и прожаренного мяса. В связи с этим в Россельхознадзоре призвали отказаться от употребления сырого молока и непроваренного мяса.

По словам экспертов, безопаснее всего покупать продукцию у фермеров, которые имеют сертификаты о качестве, разрешение на торговлю и личную медкнижку. Однако и в таком случае нужно тщательно изучить маркировку, обращая особое внимание на срок годности. Натуральные продукты, как правило, не могут храниться долго.

"Например, кисломолочные продукты без стабилизаторов и консервантов "живут" в среднем пять дней. Если вы видите, что в летний день молочной продукцией торгуют на улице, обходите таких "реализаторов" стороной", – порекомендовала независимый эксперт Россельхознадзора Наталья Белецкая.

В целом специалисты советуют покупать фермерские продукты только у проверенных людей, желательно с производства неподалеку от вашего дома. При этом сначала можно ознакомиться с отзывами в интернете или поинтересоваться у знакомых. В первый раз, по словам экспертов, не стоит покупать большое количество продуктов – для начала лучше продегустировать и проверить пищу.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, какие заболевания может вызвать употребление йогурта. Например, йогурты могут спровоцировать повышение сахара в крови, аллергию и развитие аутоиммунных заболеваний.

До этого врач-диетолог рассказал, какой шоколад можно есть в пожилом возрасте.

Эксперты рассказали, как выбрать вермишель

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!