Реализация инициативы МАГАТЭ о безопасности вокруг ЗАЭС зависит от Киева – постпред РФ

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Реализация инициативы МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС зависит от желания властей Киева. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Ну, еще и от американцев, которым давно пора посоветовать своим друзьям в Киеве проявить более ответственный подход", – приводит его слова РИА Новости.

Ульянов заявил, что США вряд ли станут влиять на ситуацию, так как, по его словам, Вашингтон подстраивается под позицию Киева. Он считает, что США не хотят подвергать украинские власти хоть малейшему давлению со стороны международного сообщества, даже если речь идет об очевидных вещах.

Как только украинские силы перестанут стрелять по станции, то у гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси будут основания объявить о том, что ядерная и физическая ядерная безопасность на ЗАЭС находится под защитой, заявляет Ульянов.

Ранее сообщалось, что Гросси вместе с делегацией посетит ЗАЭС 29 марта. В этот же день, уточняет советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, произойдет ротация инспекторов агентства.

До этого Гросси заявил, что в МАГАТЭ не рассматривают создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Он считает, что в сложившихся условиях будет сложно осуществлять процесс верификации подобной зоны.

Новости часа: глава МАГАТЭ посетит ЗАЭС 29 марта

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