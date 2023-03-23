В МАГАТЭ не рассматривают создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии(МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) уже не рассматривается. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий", – сказал он.

Гросси подчеркнул, что в условиях активных боевых действий будет сложно осуществлять процесс верификации демилитаризованной зоны. По его словам, "через милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной".

Он сообщил, что задача МАГАТЭ сейчас заключается в том, чтобы следить за тем, чтобы на станцию не совершались атаки или чтобы станция не была использована для нападения.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская сторона саботирует создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что поставленное Киевом условие о демилитаризации зоны вокруг АЭС направлено на то, чтобы затем, воспользовавшись моментом, захватить объект.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности об установлении безопасной зоны вокруг ЗАЭС были близки, однако их заблокировала украинская сторона. Он напомнил, что РФ договаривалась с МАГАТЭ о создании зоны ядерной безопасности, однако Киев ставил условие о демилитаризации.

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