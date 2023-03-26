Глава МАГАТЭ посетит ЗАЭС 29 марта – "Росэнергоатом"

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с делегацией посетит ЗАЭС 29 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рената Карчаа, советника гендиректора "Росэнергоатома".

"В среду встречаем на Запорожской АЭС делегацию во главе с Гросси, их 18 человек", – сказал собеседник агентства.

Карчаа уточнил, что в этот же день произойдет ротация инспекторов агентства.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ уже не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, в агентстве считают, что подобное вызовет дополнительные сложности, особенно в зоне СВО.



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