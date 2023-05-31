Минфин РФ предложил разрешить продажу алкоголя в магазинах аэропортов на внутренних рейсах

В России могут разрешить продавать алкоголь в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров внутренних рейсов. Соответствующий документ подготовил Минфин.

Пока разрешить беспошлинную торговлю планируют до конца июня 2026 года. Мера должна поддержать операторов международных аэропортов, а также владельцев магазинов. Из-за пандемии коронавируса и последующих ограничений на полеты от недружественных стран они понесли существенные убытки, уверены в ведомстве.

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