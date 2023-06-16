Роспотребнадзор исключил продажу молока, в котором в Ростовской области искупались мужчины

Фото: телеграм-канал "Ростов главный"

Молоко, в котором искупались двое мужчин в Ростовской области, не попало на прилавки магазинов. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором двое мужчин, сняв с себя одежду, залезли в чан с молоком, чтобы искупаться. Сообщалось, что "молочную ванну" приняли глава фермерского хозяйства и его приятель.

После этого депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Роспотребнадзор с требованием начать проверку. Он назвал подобные действия мужчин недопустимыми по отношению к потребителям.

По информации Роспотребнадзора, действие происходило в цехе на заводе в Семикаракорском районе Ростовской области. Мужчины сообщили, что после процедуры утилизировали молоко на прилегающую территорию.

"Установлено, что юридическое лицо, арендующее цех, находится в стадии ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод сырье с этой фермы не получал. Это подтверждается данными из системы "Меркурий", согласно которым продукция с площадки, попавшей на видео, не реализовывалась", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что проверка по факту произошедшего продолжается.

Ранее в Сети распространились видеоролики с "выгуливающими" утюги россиянами. Психолог Инесса Моисеенко, комментируя ситуацию, сообщила, что подобным образом люди пытаются развить собственную уверенность. Она объяснила, что практику обычно выполняют люди, посещающие психологические тренинги.



В Ростовской области двое мужчин искупались в чане с молоком