Соседка спасенной в Курске девушки рассказала подробности происшествия

Фото: телеграм-канал "BAZA"

Очевидица произошедшего и соседка жительницы Курска, которую с 14-го этажа спасли сотрудники МЧС, заявила, что девушка сидела на подоконнике около трех часов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это мероприятие все началось в 09:50 примерно утра и где-то в 12:50 оно закончилось, спасатели прибыли быстро, она все это время сидела. Один из спасателей с девушкой вел беседу из квартиры на 12-м этаже", – рассказала женщина.

После этого, как уточнила очевидица, в квартиру на 12-м этаже пришел молодой человек сидевшей на окне девушки. Он пытался поговорить с возлюбленной, а она показывала ему средний палец.

Спустя некоторое время спасателям удалось через окно попасть в квартиру, где находилась девушка, и снять ее. Из подъезда она спокойно выходила в сопровождении медиков и спасателя. При этом, по словам очевидицы, девушка была без обуви.

"Лично я с ней не знакома, соседи сказали, все из-за скандала с мужем. Сказали, ей 37 лет", – рассказала соседка.

До этого в Сети распространилось видео, на котором девушка свисала из окна 14-го этажа, держась за раму. Вовремя прибывшие сотрудники МЧС смогли спасти жительницу Курска, затащив ее в квартиру. Официальной информации о том, что стало причиной инцидента, не приводилось.

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