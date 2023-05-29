18:28Происшествия
По факту смерти ребенка при падении из окна на севере Москвы возбудили уголовное дело
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
По факту смерти двухлетней девочки в результате падения из окна на севере Москвы возбудили уголовное дело. Об этом Следственный комитет столицы сообщил в своем телеграм-канале.
Уточняется, что дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
По данным следствия, 29 мая ребенок выпал из окна балкона на восьмом этаже на 2-й Песчаной улице. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Известно, что в момент ЧП в квартире находился отец ребенка. Девочка скончалась от полученных травм на месте.
Ранее двухлетний мальчик погиб после падения с высоты в Зеленограде, пока его мать вешала белье. Следствие установило, что мальчик выпал из открытого проема балкона на 10-м этаже.
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