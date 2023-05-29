Малолетняя девочка погибла при падении из окна квартиры в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Малолетняя девочка погибла при падении из окна квартиры на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в доме на 2-й Песчаной улице. Ребенок 2020 года рождения выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм девочка скончалась на месте.

В момент ЧП в квартире находился отец ребенка. Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

В декабре пятилетняя девочка упала с 11-го этажа многоквартирного жилого дома на улице Говорова на западе столицы. Ребенка отвезли в одну из столичных больниц. В качестве основной версии произошедшего рассматривается несчастный случай.