Юрист прокомментировала идею ужесточить наказание за оставление детей в опасности

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение ужесточить наказание за оставление детей в опасности.

По ее словам, плохо, когда с детьми что-то происходит, при этом иногда это просто несчастный случай, а родители, потеряв детей, и так наказаны более чем достаточно.

Ярмуш считает, что сейчас в законодательстве и так достаточно суровое наказание, поэтому она не увидела необходимости что-то еще прибавлять.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ужесточить наказание за оставление детей в опасности. Он обратил внимание на трагедию, произошедшую 6 декабря в Ростовской области. При пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей, которых оставили без присмотра родителей.

По его словам, такие ситуации регулярно возникают в различных регионах страны. Парламентарий напомнил, что зачастую в отношении родителей возбуждаются уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Орлов напомнил, что в случае, когда смертельный исход отсутствовал, родитель может быть наказан по статье "Оставление в опасности". Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, лишение свободы на срок до одного года.

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