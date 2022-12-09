В РФ предложили ужесточить наказание за оставление детей в опасности

Фото: depositphotos/nastia1983

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко письмо с предложением ужесточить наказание за оставление детей в опасности. Об этом сообщает RT.

Орлов обратил внимание на трагедию, произошедшую 6 декабря в Ростовской области. При пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей, которых оставили без присмотра родителей.

По его словам, такие ситуации регулярно возникают в различных регионах страны. Парламентарий напомнил, что зачастую в отношении родителей возбуждаются уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Орлов напомнил, что в случае, когда смертельный исход отсутствовал, родитель может быть наказан по статье "Оставление в опасности". Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, лишение свободы на срок до одного года.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности ужесточения ответственности по статье 125 Уголовного кодекса РФ: увеличить штраф до 300 тысяч рублей и срок лишения свободы до трех лет", – говорится в обращении.

Ранее правоохранители обнаружили двухлетнего мальчика в закрытом на замок неотапливаемом доме без еды в селе в Туве. Мать мальчика находилась в лечебном учреждении, а его отец несколько дней распивал спиртные напитки.

В отношении отца возбудили уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ ("Оставление в опасности").



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!