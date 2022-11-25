Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ребенок выпал из окна 4 этажа в Краснодаре. Он был госпитализирован, сообщает портал "Кубанские новости".

Инцидент произошел утром 25 ноября на Черкасской улице. Изначально информация о происшествии появилась в одном из местных пабликов, позднее сообщение о данном ЧП поступило к правоохранителям.

В результате падения 10-летний мальчик остался жив, но получил различные травмы и был госпитализирован. Мать на момент случившегося была на работе.

Как уточнил официальный представитель Управления МВД РФ по региону Артем Коноваленко, после ЧП была организована проверка. На данный момент выясняются все детали и причины случившегося.

Ранее московские полицейские спасли двухлетнего мальчика от падения из окна. Ребенок стоял в открытом оконном проеме в одной из квартир жилого дома по улице Дубнинской.

Старший сержант полиции Никита Попков поднялся к окну второго этажа, используя защитную решетку окна на первом этаже и газовую трубу, в то время как его напарник остался внизу для подстраховки. Он залез на подоконник, взял малыша на руки, успокоил его и прошел с ним в помещение.

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