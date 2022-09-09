В Москве спасли стоявшего в открытом окне двухлетнего ребенка

15:00
Фото: пресс-служба УВД по САО
Московские полицейские спасли двухлетнего мальчика от падения из окна, сообщили в ГУ МВД столицы.
Уточняется, что в ведомство поступило сообщение о нахождении ребенка в открытом оконном проеме в одной из квартир жилого дома по улице Дубнинской. Как отметили обратившиеся граждане, дверь в квартиру никто не открывал. После этого на место происшествия прибыли старший сержант полиции Никита Попков и сержант полиции Сергей Некрасов, которые увидели на подоконнике второго этажа мальчика. Ребенок кричал и был напуган.
"Оценив обстановку, Никита Попков поднялся к окну второго этажа, используя защитную решетку окна на первом этаже и газовую трубу, в то время как его напарник остался внизу для подстраховки. Он залез на подоконник, взял малыша на руки, успокоил его и прошел с ним в помещение. В комнате на полу находился обездвиженный мужчина. Проверяя у него пульс и дыхание, полицейский почувствовал от гражданина резкий запах алкоголя", – рассказали Агентству "Москва" в ведомстве.
Позже отец ребенка сообщил, что выпил спиртное и уснул. В результате вместе с сыном он был доставлен в полицейский отдел.
Полицейские провели с отцом и матерью ребенка профилактическую беседу, напомнив об ответственности за оставление детей в опасности. На мужчину также был составлен административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, он был поставлен на профилактический учет.
Уточняется, что спасших ребенка полицейских наградят.
Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка скончалась после падения из окна 15-го этажа жилого дома на улице 800-летия Москвы. Ход установления всех обстоятельств произошедшего контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура.
До этого двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного жилого дома в подмосковном Щелкове. Прокуратура Подмосковья организовала проверку по данному факту, по ее результатам будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.
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