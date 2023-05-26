Ребенок погиб в результате падения с балкона жилого дома в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Двухлетний мальчик скончался после падения с высоты в Зеленограде, пока его мать вешала белье. Об этом столичное следственное управление Следственного комитета сообщило в своем телеграм-канале.

По информации СК, ребенка обнаружили 26 мая в 8-микрорайоне города недалеко от жилого дома. На его теле нашли повреждения, которые характерны при падении с большой высоты, он скончался на месте. Следствие установило, что мальчик выпал из открытого проема балкона на 10-м этаже, когда его мама вешала там белье.

Сообщается, что сотрудники СК России по городу Москве проводят сейчас доследственную проверку. Они опрашивают очевидцев, родственников, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Кемеровской области. По данному инциденту завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Очевидцами трагедии стали местные жители, которые и вызвали скорую помощь.

Позднее соседи рассказали, что за ребенком присматривал знакомый ее матери. Кроме того, они подозревают мать погибшей в употреблении наркотических веществ.