Ребенок выпал из окна седьмого этажа в Кемеровской области

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбудили по факту смерти двухлетней девочки в результате падения с высоты в Кемеровской области. По информации правоохранителей, ребенок выпал из окна. О происшествии сообщается на сайте управления СК РФ по региону.

"21 мая текущего года в 20:15 поступило сообщение о том, что в машине скорой помощи от травм, характерных при падении с высоты, скончалась двухлетняя девочка", – говорится в материале ведомства.

По данному инциденту завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Очевидцами происшествия стали местные жители, которые заметили, как ребенок выпал из окна седьмого этажа. Именно они и вызвали скорую помощь.

Расследование дела продолжается. Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в городе Волжском возбудили уголовное дело против 41-летней местной жительницы, оставившей пятилетнего сына одного. Мальчик выпал из окна третьего этажа. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, которые увидели ребенка, лежащего возле дома.

Правоохранители установили, что мать мальчика вечером выпила алкоголь, уложила сына спать и ушла с подругой в увеселительные заведения. Позднее стало известно, что пятилетний ребенок скончался в медучреждении.

