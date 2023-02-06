Выпавший из окна в Волжском мальчик скончался в больнице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятилетний ребенок, который выпал из окна и пролежал всю ночь на снегу в Волжском Волгоградской области, скончался в медучреждении. Об этом информирует сайт СК РФ по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Врачи не смогли спасти ребенка после сильной черепно-мозговой травмы.

"Следствием установлено, что 2 февраля в ночное время 41-летняя подозреваемая оставила своего малолетнего сына одного без присмотра по месту жительства в одной из квартир дома 31 по улице Машиностроителей города Волжского", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что мать ребенка выпила алкоголь, уложила мальчика спать и покинула квартиру. Женщина отдыхала до утра и вернулась, когда на месте происшествия уже работали полицейские.

Известно, что подозреваемая состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Мать мальчика призналась в содеянном, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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