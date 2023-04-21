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12:28

Происшествия

Малолетняя девочка выжила после падения с 9-го этажа в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Девочка 2021 года рождения выпала с 9-го этажа жилого дома в 3-м Митинском переулке. Об этом сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Москвы.

Ребенок выжил и был доставлен в больницу. В момент инцидента в квартире также находилась мать девочки. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

"Не оставляйте ребенка без присмотра в помещении, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть", – призвали в московской прокуратуре.

Ранее в Балашихе женщина, приехавшая из Луганска, выпала из окна вместе с трехлетней дочерью. Сестра луганчанки заявила, что у умершей якобы было посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Брат погибшей подтвердил психологические проблемы женщины, однако добавил, что она не стояла на учете.

В Сети появились кадры последних часов жизни матери и дочери, погибших в Балашихе

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