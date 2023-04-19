"Острый психоз": что известно о гибели женщины и ее трехлетней дочери в Балашихе

В Балашихе нашли тело пропавшей трехлетней девочки. Его обнаружили под плитой балкона над козырьком подъезда дома. Об этом стало известно 19 апреля. Днем ранее на том же козырьке обнаружили погибшей ее маму с травмами, характерными для падения с высоты. Рассказываем подробности происшествия.



"Упало что-то тяжелое"

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В среду, 19 апреля, следователи сообщили, что в Балашихе обнаружено тело пропавшей трехлетней девочки. Оно находилось в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда одного из домов на улице Заречной. Примерно там же утром 18 апреля нашли маму ребенка. У женщины и у ее дочери зафиксировали травмы как при падении с высоты.





из сообщения ГСУ СК РФ по Московской области По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после пропажи девочки. Сотрудники правоохранительных органов вместе с волонтерами осматривали ближайшие территории, коллекторы и побережья реки Пехорки, допрашивали соседей и родственников. Однако быстрых результатов добиться не удалось, поиск затянулся. По данным телеграм-канала Shot, на фоне того, что ребенка не могли обнаружить больше суток, в отношении правоохранителей якобы будет организована служебная проверка.

Соседка погибших Елена Соловьева рассказала, что услышала громкий звук удара 18 апреля и выглянула в окно в 05:13. "Что-то упало тяжелое. Думаю, что-то тяжелое выкинули, шкаф, может быть. Потом выглянула, вижу – на козырьке женщина лежит", – вспоминает она.

Увидев тело, Соловьева позвонила в полицию. Про то, что у погибшей есть дочь, соседка не знала. Другой житель дома Максим рассказал, что мать с ребенком жили в чистой, ухоженной однокомнатной квартире, сообщает Life.ru. Туда он заходил вместе с сотрудниками полиции, когда шли поиски девочки. Все вещи в квартире были аккуратно сложены, отметил сосед.



Не выдержала психика?

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

По данным СМИ, погибшая женщина перебрались в Балашиху из Луганска. Ее сестра рассказала в соцсетях, что это произошло в феврале 2022 года. В публикации также отмечалось, что у умершей якобы было посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

"Последние несколько дней я пыталась ей помочь, у нее были признаки обострения, знакомые мне. Но я не справилась. Когда нужно было вызвать психиатрическую бригаду, о чем мне твердили несколько психологов, я не вызвала", – поделилась сестра.





Марина сестра погибшей женщины в Балашихе Мне казалось, что мы всей семьей смогли ее отвлечь и ей стало лучше. А ее не стало. Как и сказал психолог, психоз перешел в острый за одно мгновение.

Позднее сестра удалила эту публикацию. В свою очередь, брат погибшей женщины Антон подтвердил, что та имела психологические проблемы, сообщает телеканал "360". "Она не стояла на учете, но проблемы были. Таблетки принимала", – сказал мужчина.

Осведомленный источник со ссылкой на знакомых погибшей женщины утверждает, что еще с 2014 года у нее начали проявляться панические атаки и мания преследования. Несколько раз она проходила лечение, последнее из которых – прошлой осенью, сообщает сайт "Комсомольской правды".

